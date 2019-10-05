Магомед Исмаилов заявил, что смог бы победить Александра Емельяненко

Российский боец смешанных единоборств (ММА) Магомед Исмаилов заявил, что мог бы победить Александра Емельяненко.

— Ничего против Александра как видите, я не имею. Напротив, я считаю его отличным спортсменом. Если говорить о человеческой стороне, быть человеком — это значит совершать ошибки. Он совершал ошибки, как и я, как и ты. Да, да, я о тебе. Не смотри по сторонам, продолжай читать. Не важно, что было, важно, что ты с этим сделал! Сейчас же, мы видим стройного, о чем-то, трезво рассуждающего и высказывающего своё мнение спортсмена. И это то, что он с этим сделал. Возможно, будет ещё много всего, в чём я с ним не соглашусь!) Но я не считаю правильным со стороны окружающих, тыкать человеку в его прошлые ошибки! И да, на ваш вопрос: -смог бы я противостоять Александру в бою?! Хочу ответить, я смог бы его победить Ин ша Аллах! Не потому, что он слабый, потому что я люблю удивлять! — написал Исмаилов в своем Instagram.

Ранее Емельяненко дал большое интервью «СЭ». В нем он отметил, что в смешанных единоборствах нужно уделять меньше внимания элементам борьбы, так как они не так зрелищны. На эти слова отреагировал Исмаилов.