Исмаилов отреагировал на слова Емельяненко в студии «СЭ». В комментариях отметился даже Хабиб

Российский боец Александр Емельяненко дал большое интервью «СЭ». В нем он отметил, что в смешанных единоборствах нужно уделять меньше внимания элементам борьбы, так как они не так зрелищны.

На эти слова в Instagram отреагировал боец смешанного стиля Магомед Исмаилов.

- Очень надеялся, что никогда не услышу подобной чанды (чушь), от профессионального спортсмена. Смешанные единоборства — это смешанные единоборства. Смешанные единоборства — это не бокс и не кикбоксинг, не борьба, и не классика, это не что-то отдельное! Это смешанные единоборства! Если пришел сюда, имей ввиду — тебя будут бороть, тебя будут бить! Не умеешь бороться, иди и учись! Поединок не зрелищный ни потому, что тебя повалили и залеживают, а потому что ты не можешь встать! Ищи возможности, а не оправдания! Когда слышишь MMA — имей ввиду все, а не что-то отдельное.

В комментариях к этому посту отметился и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов: «Люди, жизнь — это борьба», — написал боец.