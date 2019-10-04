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Исмаилов отреагировал на слова Емельяненко в студии «СЭ». В комментариях отметился даже Хабиб

17:28
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Российский боец Александр Емельяненко дал большое интервью «СЭ». В нем он отметил, что в смешанных единоборствах нужно уделять меньше внимания элементам борьбы, так как они не так зрелищны.

На эти слова в Instagram отреагировал боец смешанного стиля Магомед Исмаилов.

- Очень надеялся, что никогда не услышу подобной чанды (чушь), от профессионального спортсмена. Смешанные единоборства — это смешанные единоборства. Смешанные единоборства — это не бокс и не кикбоксинг, не борьба, и не классика, это не что-то отдельное! Это смешанные единоборства! Если пришел сюда, имей ввиду — тебя будут бороть, тебя будут бить! Не умеешь бороться, иди и учись! Поединок не зрелищный ни потому, что тебя повалили и залеживают, а потому что ты не можешь встать! Ищи возможности, а не оправдания! Когда слышишь MMA — имей ввиду все, а не что-то отдельное.

В комментариях к этому посту отметился и чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов: «Люди, жизнь — это борьба», — написал боец.

Очень надеялся, что никогда не услышу подобной ЧАНДЫ(чушь), от профессионального спортсмена ))) Смешанные единоборства — это блин СМЕШАННЫЕ единоборства )) СМЕШАННЫЕ единоборства — это не бокс и не кикбоксинг, не борьба, и не классика, это не что-то отдельное! Это СМЕШАННЫЕ единоборства! Если пришёл сюда, имей ввиду — тебя будут бороть, тебя будут бить! Не умеешь бороться, иди и учись! Если речь идёт о зрелищности и о том, как тебя заодеялили, и ты не мог встать!) То поединок не зрелищный ни потому, что тебя повалили и залёживают, а потому ЧТО ТЫ НЕ МОЖЕШЬ ВСТАТЬ!!! Ищи возможности, а не оправдания! Когда слышишь MMA — имей ввиду ВСЁ, а не что-то отдельное! #магомедисмаилов

Публикация от Магомед Исмаилов (@maga_isma)

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