Магомед Исмаилов ответил людям насчет коротких ног

Известный российский боец ММА Магомед Исмаилов ответил людям, которые советовали ему отказаться от ударов ногами.

«Когда тебе всю карьеру говорят: «не бей ногами, у тебя они короткие», вот такая суета получается. Теперь я понимаю, что нет, и все же нужно бить пониже. Вывод: не верь людям, верь в себя и свои возможности», — написал Исмаилов в соцсетях, опубликовав видео.

На счету Исмаилова в ММА 18 побед, 3 поражения и 1 ничья.

В последнем поединке, который состоялся в декабре прошлого года на турнире RCC 13 в Екатеринбурге, Исмаилов единогласным решением судей победил Александра Шлеменко.