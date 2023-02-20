Умар Нурмагомедов опубликовал в соцсетях фотографию из Сан-Франциско

Непобежденный российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов опубликовал в соцсетях фотографию из Сан-Франциско (США).

«Сейчас бы в Махачкалу, а не вот это все», — прокомментировал фотографию Нурмагомедов.

В настоящее время Нурмагомедов находится на тренировочных сборах в США.

На счету Нурмагомедова 16 побед и 0 поражений.

В последнем поединке, который состоялся в январе на турнире UFC Fight Night 217 в Вегасе, Умар нокаутом победил бразильца Раони Барселоса.