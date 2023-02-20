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Нурмагомедов — о пребывании в США: «Сейчас бы в Махачкалу, а не вот это все»

Умар Нурмагомедов опубликовал в соцсетях фотографию из Сан-Франциско
Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Умар Нурмагомедов.
Фото Соцсети

Непобежденный российский боец легчайшего веса UFC Умар Нурмагомедов опубликовал в соцсетях фотографию из Сан-Франциско (США).

«Сейчас бы в Махачкалу, а не вот это все», — прокомментировал фотографию Нурмагомедов.

В настоящее время Нурмагомедов находится на тренировочных сборах в США.

На счету Нурмагомедова 16 побед и 0 поражений.

В последнем поединке, который состоялся в январе на турнире UFC Fight Night 217 в Вегасе, Умар нокаутом победил бразильца Раони Барселоса.

Умар Нурмагомедов
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