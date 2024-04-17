Магомед Исмаилов: «Единоборства — не место для девушки. Она должна дома встречать»

Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) объяснил, почему считает, что девушки не должны заниматься единоборствами.

«Я категорически против того, чтобы девушки занимались единоборствами. Для девушки это не место. Это мужчины выясняют, кто сильнее, мощнее. У нас заложен соревновательный процесс, а девушка — хранительница очага, дома она встретит. Мы, например, не можем так приготовить еду, как девушка. Я прихожу домой, и все чистенько, все приготовлено, и я думаю: «Я бы не вывез, я бы не смог». Так же девушки следует смотреть на ситуацию, когда дерутся мужчины: «Я бы не смогла, я бы не стала». Это исключительно мое видение.

Но определенные вещи для самозащиты она должна знать. Моя дочь умеет бить, ей уже семь лет, она может нормально втащить. Она должна ударить, спокойно доехать домой, налить чай, доесть шоколадку, и только в этот момент человек [нападавший] должен проснуться», — сказал Исмаилов на семинаре на тему «Трудности в спорте на пути к большим победам».

Исмаилов ответил на вопросы детей и студентов на семинаре «Трудности в спорте на пути к большим победам» в Чеченском государственном университете. Организатор мероприятия — информационное агентство «Мастер Спорта».