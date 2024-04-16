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Сегодня, 09:20

Магомед Исмаилов рассказал, сколько жмет от груди

Давид Хачатрян
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Российский боец Магомед Исмаилов (18-3) признался, что жал около 120 килограммов на жиме от груди.

«120 килограмм дам пару раз, потому что я не так часто ложусь на жим лежа. Я предпочитаю турник, резину, отжимания. Меня заставляют тренера, мол, это база, она нужна, но я не вешаю [на штангу] вес больше, чем мне нужно поднять в клетке. Я, допустим, дерусь с оппонентом в 90 килограммов, я вешаю на штангу 100 килограммов. И 100 килограммов 10 раз жму, мне этого достаточно, я максимальные веса на штангу не ставил», — сказал Исмаилов на семинаре на тему «Трудности в спорте на пути к большим победам».

Исмаилов и Анатолий Токов (18-3) должны были провести реванш 9 марта на ACA 172 в Москве.

Магомед Исмаилов
ММА
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