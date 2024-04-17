Эминов проведет поединок против Игнатьева в мае

Чемпион лиги Fight Nights Global, Мухаммед Эминов проведет поединок на турнире «Наше Дело» 83 в мае этого года против топового бойца Евгения Игнатьева

Мухамед Эминов -чемпион Fight Nights Global, МСМК, победитель чемпионатов Европы и мира по комбату джиу-джитсу, чемпион Дагестана по-спортивному и боевому самбо.

Мухамед имеет профессиональный рекорд (18-2) по правилам смешанных единоборств.

В своем последнем поединке в Казахстанской лиги Naiza, Эминов уступил техническим нокаутом Нурбеку Кабдрахманову.

Евгений «Грандмастер» Игнатьев — лидер российского рейтинга полулегкого веса, чемпион Fight Nights Global в легчайшем весе, победитель Fight Camp Reality, мастер спорта по боевому самбо, АРБ, рукопашному и универсальному бою.

На счету Игнатьева в профессиональном ММА 21 победа 2 поединка в ничью и всего лишь 2 поражения в карьере. В своем последнем поединке Евгений по прозвищу «Грандмастер» одержал победу единогласным судейским решением над Рахимом Мидаевым

Поединок Мухамеда Эминова против Евгения Игнатьева пройдет по профессиональным правилам смешанных единоборств 3 раунда по 5 минут.