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Сегодня, 12:00

Эминов проведет поединок против Игнатьева в мае

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Чемпион лиги Fight Nights Global, Мухаммед Эминов проведет поединок на турнире «Наше Дело» 83 в мае этого года против топового бойца Евгения Игнатьева

Мухамед Эминов -чемпион Fight Nights Global, МСМК, победитель чемпионатов Европы и мира по комбату джиу-джитсу, чемпион Дагестана по-спортивному и боевому самбо.

Мухамед имеет профессиональный рекорд (18-2) по правилам смешанных единоборств.

В своем последнем поединке в Казахстанской лиги Naiza, Эминов уступил техническим нокаутом Нурбеку Кабдрахманову.

Евгений «Грандмастер» Игнатьев — лидер российского рейтинга полулегкого веса, чемпион Fight Nights Global в легчайшем весе, победитель Fight Camp Reality, мастер спорта по боевому самбо, АРБ, рукопашному и универсальному бою.

На счету Игнатьева в профессиональном ММА 21 победа 2 поединка в ничью и всего лишь 2 поражения в карьере. В своем последнем поединке Евгений по прозвищу «Грандмастер» одержал победу единогласным судейским решением над Рахимом Мидаевым

Поединок Мухамеда Эминова против Евгения Игнатьева пройдет по профессиональным правилам смешанных единоборств 3 раунда по 5 минут.

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