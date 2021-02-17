Магомед Исмаилов назвал Владимира Минеева деградантом

Российский боец MMA Магомед Исмаилов в своем Instagram опубликовал новое видео, в котором извинился перед подписчиками за предыдущий пост.

— Хочу прокомментировать удаленное видео. Это был ответ на выпад Минеева, который пишет, что я лысый дебил и что-то предложил. Хочу извиниться перед порядочными и добрыми людьми, что вам пришлось это услышать. С Минеевым мы всё решим в клетке. Этот деградант пытается что-то раскручивать. Всё уже раскручено, — сказал Исмаилов на видео.

Ранее, 17 февраля, боец смешанных единоборств Владимир Минеев в Instagram назвал 34-летнего Исмаилова «лысым дебилом».

24 декабря в Москве на турнире AMC Fight Nights: Winter Cup случилась потасовка между Минеевым и Исмаиловым. Спортсмены продолжили выяснять отношения в соцсетях.

На счету Минеева в MMA — 14 побед, одно поражение и одна ничья. У Исмаилова — 17 побед, два поражения и одна ничья. В октябре 2018 года результат поединка Минеев — Исмаилов на турнире Fight Nights Global 90 Mineev vs. Ismailov был признан ничейным.