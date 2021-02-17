ACA обратились в Генпрокуратуру с жалобой на действия YouTube

Президент лиги Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко заявил, что организация обратилась в Генеральную прокуратуру РФ с жалобой на блокировку YouTube-канала.

«Мы направили жалобу в Генпрокуратуру РФ на противоправные действия YouTube отношении канала лиги на YouTube «ACA MMA» и аккаунта в Google — приводит слова Яценко пресс-служба ACA — Мы направили обращение в Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры прокурорского реагирования в случае подтверждения фактов нарушения российского законодательства со стороны YouTube в связи с блокировкой нашего спортивного канала после применения незаконных и неправомерных санкций США. Блокировка препятствуют полноценной деятельности нашей компании, является нарушением основополагающих прав и свобод человека. К сожалению, в последнее время данная проблема приобрела всеобщий и системный характер. Крупнейшие американские ИТ-компании неправомерно, без соответствующего судебного решения блокируют размещенные на их платформах контент Российских компаний и СМИ.

Действия видеохостинга YouTube в отношении нашего канала ACAMMA являются неправомерными и нарушающими Конституцию РФ, в частности, статью 29, в которой гарантируются свобода мысли и слова, свобода массовой информации и запрещается цензура.

Мы просим принять решение о признании компаний «YouTube» и ее владельца «Google» причастными к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации».

14 января 2021 года YouTube канал российской ММА-лиги ACA был заблокированы. Командой YouTube в США было указано, что аккаунт и канал были заблокированы в соответствии с действиями, предпринятыми Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США и вытекающими из этого запретами.