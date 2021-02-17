Хабиб Нурмагомедов сохранил первое место в рейтинге лучших бойцов UFC

UFC представил обновленный рейтинг лучших спортсменов промоушена вне зависимости от весовой категории.

Первую строчку сохранил россиянин Хабиб Нурмагомедов. На второй позиции — бывший чемпион в полутяжелом весе Джон Джонс.

Тройку замкнул Исраэль Адесанья, обладатель чемпионского пояса в средней весовой категории.

Свою позицию улучшил Камару Усман, который поднялся с пятой на четвертую строчку. Чемпион UFC в полусреднем весе обошел Стипе Миочича, который опустился на пятое место.

Ранее Нурмагомедов, объявивший о завершении карьеры в октябре 2020 года после очередной защиты титула в легком весе, допустил возможность возвращения в бои. В его активе 29 побед и ни одного поражения.

Нурмагомедов покинул UFC в октябре 2020-го. Россиянин защитил пояс чемпиона организации в легком весе, досрочно завершив схватку с Джастином Гэтжи. На счету Нурмагомедова 29 побед в 29 поединках.