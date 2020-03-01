Магомед Исмаилов: «Как я понимаю, Ион пытался схитрить, изображая нокдаун»

Российский боец Магомед Исмаилов поздравил Магомеда Анкалаева с поебдой над представителем Молдавии Ионом Куцелабой на турнире UFC Fight Night 169.

Поединок завершился на 38-й секунде первого раунда. Рефери остановил бой после серии мощных ударов. Молдованин был несогласен с решением судьи и был уверен, что может продолжать бой.

— Хочу поздравить моего брата c победой, очень переживал. И хочу посочувствовать Иону, — написал Исмаилов в Instagram. — Это была самая безумная остановка из всех, что я видел. Как я понимаю, Ион пытался схитрить, изображая нокдаун. Анкалаев должен был поверить в нокдаун и открыто побежать на Иона, это должно было увеличить шансы «подловить Анкалаева на встречу». План в принципе сработал, но не в ту сторону, Ион был так убедителен, что рефери поверил первым. Знаю Иона как хорошего парня, элементы шоу в его исполнении — лишь элементы шоу.