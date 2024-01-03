Бокс/ММА
UFC Bellator PFL Бойцовский клуб РЕН ТВ Рейтинг лучших бойцов России
Профессиональный бокс
Любительский бокс
Другие единоборства
Олимпиада
Ушатайка
Главная
Бокс/ММА
ММА

Сегодня, 18:45

Мага Исмаилов обратился к трудовым мигрантам

Игнат Заздравин
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Российский боец Магомед Исмаилов обратился к трудовым мигрантам, которые нарушали закон во время празднования нового года.

«Вчера был рейд – увидел множество людей, мигранты. Многие пошли на елочку, праздновать новый год, употребляя спиртные напитки. Естественно, под градусом, ведут себя неадекватно, шумят. Нарушают законы страны, в которую приехали, скорее всего, работать, зарабатывать и помогать своим родным.

Если спросить у большинства, скажут: «Я мусульманин». Люди рядом с мусульманином должны чувствовать себя в безопасности. Если ты мусульманин, то заявлять об этом не придется – твои дела и поступки скажут за тебя», – сказал Исмаилов в видео, которое опубликовал у себя в соцсетях.

«Я уверен, что большая часть приезжих это безобидные люди, которые пашут, берутся почти за любую работу и помогают своим семьям! Но к сожалению есть немало тех, кто ведет себя неподобающим образом!

Я знаю, многие из приезжих подписаны на меня. Я очень надеюсь, что вы сделаете правильный вывод из того, что я говорю и постараетесь делать напоминание тем, кто с вами рядом!» – добавил Исмаилов в комментарии под видео.

 

Магомед Исмаилов
0
ММА: материалы, новости и обзоры, расписание турниров и результаты боев, видео
Читайте также
Польский шахматист Дуда не пожал руку россиянину Хисматуллину на ЧМ в Самарканде
Головин вошел в сборную лучших футболистов лиги 1 в 2023 году по версии L'Equipe
Глава МИД Польши призвал Запад дать Киеву дальнобойные ракеты
Четверо пострадали после схода авиационного боеприпаса в Воронежской области
Захарова прокомментировала слова главы МИД Польши о ракетах для Киева
Число жертв теракта в Иране выросло до 73 человек
Популярное видео
UFC 294 за кадром: Махачев и толпа, Чимаев и братья Хабиба
Махачев после UFC 294: «Хабиб сказал: красавчик!»
Дана Уайт: Шара Буллет, Федор, Немков
Шара Буллет после UFC 294: «Хотел нокаутировать лежа!»
Шара Буллет: интервью после боя на UFC 294
Дудакова: упала в обморок перед боем, но победила
Мендес: «Волкановски в первом бою был тяжелее Махачева на 2 фунта»
Махачев: бой с Волкановски, Вартанян, Хабиб подкачался
Грассо — Шевченко: видеообзор боя UFC Fight Night 227
Исраэль Адесанья — Шон Стрикленд: видеообзор боя UFC 293
Александр Волков — Тай Туйваса: видеообзор боя UFC 293
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
Дастин Порье — Джастин Гейджи: видеообзор боя UFC 291
Ян Блахович — Алекс Перейра: видеообзор боя UFC 291
Роман Копылов — Клаудио Рибейро: видеообзор боя UFC 291
Алекс Волкановски — Яир Родригес: видеообзор боя UFC 290
Илия Топурия — Джош Эмметт: видеообзор боя UFC on ABC 5
Аманда Нуньес — Ирен Алдана: видеообзор боя UFC 289
Чарльз Оливейра — Бенеил Дариуш: видеообзор боя UFC 289
Нурмагомедов — дос Сантос: видеообзор боя UFC Vegas 74
Алджамейн Стерлинг — Генри Сехудо: видеообзор боя UFC 288
Мовсар Евлоев — Диего Лопес: видеообзор боя UFC 288
Фил Хоус — Икрам Алискеров: видеообзор боя UFC 288
Сергей Павлович — Кертис Блейдс: видеообзор боя UFC Fight Night 222
Алекс Перейра — Исраэль Адесанья: видеообзор боя UFC 287
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Монсон завершит карьеру в феврале поединком против Тактарова

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости