Монсон готов помогать новому руководству Союза ММА России

Российский боец и депутат Джефф Монсон готов помогать новому руководству Союза смешанных единоборств (ММА) России.

«Я готов помогать новому руководству Союза ММА России. Жаль, что Федор Емельяненко ушел оттуда, но нужно идти вперед. Единственное, что точно могу сказать, я сам не буду президентом и не войду в руководство. Но я готов помогать развитию единоборств», — приводит слова Монсона ТАСС.

Новым президентом Союза ММА России в середине декабря был избран Виктор Дроздов. Емельяненко покинул эту должность в августе.