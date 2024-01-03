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Сегодня, 11:47

Монсон завершит карьеру в феврале поединком против Тактарова

Алина Савинова
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Боец ММА и депутат Джефф Монсон рассказал, когда завершит карьеру.

«Мы проведем бой с Тактаровым в феврале. После него я завершу карьеру», — приводит ТАСС слова спортсмена.

Ранее Монсон сообщал, что в январе проведет бой по боксу в Ингушетии.

Всего 52-летний Монсон за свою карьеру провел 87 боев в ММА, одержал 60 побед, потерпел 26 поражений, один его бой завершился ничьей. В 2018 году он получил российское гражданство, а в 2023-м отказался от американского паспорта.

Источник: https://tass.ru/sport/19669593
Джефф Монсон
ММА
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