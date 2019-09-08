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UFC 242: хайлайты турнира в Абу-Даби

01:25
7 сентября. Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье. Фото REUTERS
7 сентября. Абу-Даби. Хабиб Нурмагомедов против Дастина Порье. Фото REUTERS

В Абу-Даби завершился турнир UFC 242. Главный бой — россиянин Хабиб Нурмагомедов против американца Дастина Порье. Поединок за титул чемпиона промоушена в легком весе закончился досрочной победой Хабиба в третьем раунде.

UFC представил подборку лучших моментов турнира.

В предварительном карде в лучшие моменты вошли фрагменты боев, в котором Муслим Салихов (Россия) победил Нордина Талеба (Франция) нокаутом в первом раунде, Зубайра Тухугов (Россия) закончил бой с Лероном Мерфи (Великобритания) вничью судейским решением.

В основном карде в обзор вошли поединки, в которых Карлос Диего Феррейра (Бразилия) победил Майрбека Тайсумова (Россия) единогласным решением судей, Ислам Махачев (Россия) победил Дави Рамоса (Бразилия) единогласным решением судей, а Пол Фелдер (США) победил Эдсона Барбозу (Бразилия) раздельным решением судей.

Бой Хабиб — Порье на UFC 242: большая онлайн-трансляция

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Материалы сюжета: Хабиб Нурмагомедов – Дастин Порье: главный бой UFC 242




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