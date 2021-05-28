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Лобов назвал главную причину поражения Макгрегора в реванше с Порье

15:28
Артем Лобов. Фото Instagram
Артем Лобов. Фото Instagram
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Боец ММА выступающий на голых кулаках Артем Лобов прокомментировал поражение друга в лице экс-чемпиона UFC Конора Макгрегора в реванше с Дастином Порье.

«Конор — очень умный боец. В последнем бою он, возможно, отнесся к этому немного легкомысленно, подумав: «Я просто выйду, сделаю свое дело, и уничтожу его». Мало того, он уже психологически и физически готовился к боксерскому бою, поэтому он не думал об ударах ногами... Это ММА. Он просто думал, что все будет так же, как и в первом бою», — заявил Лобов на подкасте Bareknuckle Uncensored.

В первом бою в 2014 году ирландец победил нокаутом в первом раунде. В их реванше, который состоялся в начале года на UFC 257, Порье остановил Макгрегора техническим нокаутом во втором раунде. Трилогия между ними состоится в ночь на 11 июля на турнире UFC 264 в Лас-Вегасе.

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