В UFC официально анонсировали бой Тагира Уланбекова против Тайсона Нэма
10:48
Российский боец наилегчайшего дивизиона Тагир Уланбеков встретится с американцем Тайсоном Нэмом.
Пресс-служба UFC Russia сообщила в Instagram, что поединок состоится 20 июня.
Для Уланбекова бой с Тайсоном станет вторым под эгидой UFC. В дебюте 29-летний уроженец Дагестана побеждал бразильца Бруно Силву единогласным решением судей. У Уланбекова 13 побед и 1 поражение.
Нэм провел в UFC 5 боев, выиграв в двух из них. Несмотря на невнушительный результат, он остается одним из опасных нокаутеров дивизиона. На его счету 20 побед, 12 поражений и 1 ничейный бой.
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