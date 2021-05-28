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В UFC официально анонсировали бой Тагира Уланбекова против Тайсона Нэма

10:48
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Российский боец наилегчайшего дивизиона Тагир Уланбеков встретится с американцем Тайсоном Нэмом.

Пресс-служба UFC Russia сообщила в Instagram, что поединок состоится 20 июня.

Публикация от UFC Russia (@ufcrussia)

Для Уланбекова бой с Тайсоном станет вторым под эгидой UFC. В дебюте 29-летний уроженец Дагестана побеждал бразильца Бруно Силву единогласным решением судей. У Уланбекова 13 побед и 1 поражение.

Нэм провел в UFC 5 боев, выиграв в двух из них. Несмотря на невнушительный результат, он остается одним из опасных нокаутеров дивизиона. На его счету 20 побед, 12 поражений и 1 ничейный бой.

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