В UFC официально анонсировали бой Тагира Уланбекова против Тайсона Нэма

Российский боец наилегчайшего дивизиона Тагир Уланбеков встретится с американцем Тайсоном Нэмом.

Пресс-служба UFC Russia сообщила в Instagram, что поединок состоится 20 июня.

Для Уланбекова бой с Тайсоном станет вторым под эгидой UFC. В дебюте 29-летний уроженец Дагестана побеждал бразильца Бруно Силву единогласным решением судей. У Уланбекова 13 побед и 1 поражение.

Нэм провел в UFC 5 боев, выиграв в двух из них. Несмотря на невнушительный результат, он остается одним из опасных нокаутеров дивизиона. На его счету 20 побед, 12 поражений и 1 ничейный бой.