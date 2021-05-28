Президент лиги Eagle FC, боец клуба «Ахмат» Шамиль Завуров прокомментировал слова Рамзана Кадырова и бойца UFC Хамзата Чимаева о Хабибе Нурмагомедове. Завуров — троюродный брат Хабиба и один из главных людей в его карьере в ММА.

«Противостояния не было, — сказал Завуров журналистам. — Ребята, которые далекие от спорта, задали Рамзану Ахматовичу провокационный вопрос. Мы с Рамзаном Ахматовичем на связи, поговорили. Вопрос исчерпан. Обе стороны удалили все, что было, и решили больше не поднимать эту тему».

Ранее глава Чечни в прямом эфире в Instagram назвал Нурмагомедова проектом UFC, а Чимаев оставил такой комментарий про Хабиба: «Мы и его порвем, если он захочет».

«Да, разговор состоялся после постов Абубакара и Хамзата. Мы с ним [с Кадыровым] поговорили и вопрос полностью закрыли. Я с ним лично говорил. На правах старшего? На правах старшего — это Рамзан Ахматович, конечно.



Моя первая реакция после просмотра эфира Кадырова? Он высказал мнение. Ничего такого там не было. А со стороны Хамзата это было личное. Он не должен был говорить так грубо. А так нормально все. Братский народ. Главное, что все спокойно решилось.



Я считаю, что Чимаев погорячился. Зачем так было говорить? Хабиб уже давно всем все доказал. Хабиб ветеран, ушел из спорта. Он уже ни при делах. Если хочется пиариться, поднять рейтинг, то много же известных действующих бойцов. Им можно бросать вызовы. А Хабиб ушел на пенсию. Оставьте его в покое».

(Илья Андреев)