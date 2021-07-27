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Диллашоу в ближайшие дни перенесет операцию на травмированном в бою с Сэндхагеном колене

22:49

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу рассказал, что серьезно травмировал колено в прошедшем бою против Кори Сэндхагена и теперь ждет операцию.

 

«Побывал сегодня на МРТ, и обнаружилось, что у меня разрыв мениска со смещением, а также разрыв малоберцовой коллекторной связки. Скорее всего, это случилось в конце первого раунда в результате неудачного приземления. Поэтому в бою я был ленив и искал компромиссы для победы.

Хорошие новости заключаются в том, что разрывы поддаются лечению и быстрому восстановлению. В ближайшие несколько дней мне сделают операцию. Я был рад вернуться в клетку, хотя и пришлось преодолеть трудности, чтобы одержать победу. Спасибо за поддержку», — написал Диллашоу в Instagram.

В прошедшие выходные Диллашоу победил Сэндхагена раздельным решением судей в главном бою UFC Vegas 32.

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