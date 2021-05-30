Лига Хабиба: главный бой вечера закончился брутальным нокаутом

29 мая в Казани состоялся турнир лиги Хабиба Нурмагомедова Eagle FC (EFC) — EFC 36. В главном бою вечера российский тяжеловес Владимир Дайнеко нокаутировал Леонида Тимошенко из Украины в середине первого раунда.

Все результаты

Тяжелый вес: Владимир Дайнеко (Россия) победил Леонида Тимошенко (Украина) — КО, 1-й раунд, 2:20.

Полусредний вес: Сайгид Изагахмаев (Россия) победил Пауло Сезара (Бразилия) — удушение схади, 3-й раунд, 4:26.

Полусредний вес: Расул Маммаев (Россия) победил Шамидхана Магомедова (Россия) — единогласное решение судей.

Полусредний вес: Азамат Джигкаев (Россия) победил Анвара Чергесова (Россия) — удушение гильотиной, 2-й раунд, 1:08.

Средний вес: Шамиль Ямилов (Россия) победил Максима Мелкина (Россия) — удушение сзади, 2-й раунд, 1:59.

Легчайший вес: Рамазан Амаев (Россия) победил Бектурсуна Каипназара (Киргизия) — летящее колено, 1-й раунд, 3:21.

Полусредний вес: Хабиб Набиев (Россия) победил Александра Коротицкого (россия) — ТКО (остановка врачом), 2-й раунд, 5:00.

Наилегчайший вес: Александр Яковенко (Россия) победил Кирилла Фоменкова (Россия) — ТКО, 1-й раунд, 2:30.

Полулегкий вес: Александр Деркач (Белоруссия) победил Олега Петеримова (Россия) — удушение сзади, 1-й раунд, 3:53.

Наилегчайший вес: Виталий Косицын (Россия) победил Зокиржона Хошимова (Узбекистан) — удушение сзади, 1-й раунд, 2:27.

Средний вес: Равшан Ахмедов (Россия) победил Никоаля Биттера (Россия) — единогласное решение судей.

Полулегкий вес: Сергей Андреев (Россия) победил Юсуфа Гашимова (Азербайджан) — раздельное решение судей.

Легкий вес: Мурад Биларов (Россия) победил Антона Шемякина (Украина) — ТКО, 1-й раунд, 1:00.

https://www.instagram.com/p/CPddQT-gT9d/

Полулегкий вес: Магомед Сулейманов (Россия) победил Александра Соснина (Россия) — удушение сзади, 1-й раунд, 4:30.