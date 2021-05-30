Оливейра готов драться за титул в полулегком дивизионе
13:23
Новый чемпион UFC в легком весе Чарльз Оливейра готов спуститься в полулегкий дивизион ради чемпионского боя. По словам бразильца, он может согнать вес, но будет делать это только ради титульного поединка.
«У меня есть хороший диетолог и прекрасная команда, которые помогли бы мне достичь этого. Но это возможно только, если мне сразу дадут возможность драться за титул», — цитирует Оливейру BJ Penn.
Напомним, что действующим чемпионом полулегкого дивизиона UFC является австралиец Александр Волкановски.
Читайте также
1
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю