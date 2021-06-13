Брэндон Морено победил Дейвесона Фигейреду удушающим приемом и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе

Мексиканец Брэндон Морено победил бразильца Дейвесона Фигейреду в поединке за чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе на турнире UFC 263.

Морено одержал победу удушающим приемом в третьем раунде боя.

Морено и Фигейреду провели второй поединок между собой. Первый состоялся в декабре 2020 года и закончился ничьей.

На счету 27-летнего Морено 19 побед, 5 поражений и 2 ничьи в ММА. У 33-летнего Фигейреду 20 побед, 1 поражение и 1 ничья.