Брэндон Морено победил Дейвесона Фигейреду удушающим приемом и стал чемпионом UFC в наилегчайшем весе
07:23
Мексиканец Брэндон Морено победил бразильца Дейвесона Фигейреду в поединке за чемпионский пояс UFC в наилегчайшем весе на турнире UFC 263.
Морено одержал победу удушающим приемом в третьем раунде боя.
MEXICO, YOU HAVE A NEW CHAMPION ??? @TheAssassinBaby #ANDNEW #UFC263 pic.twitter.com/kPqwVgSmrS— UFC (@ufc) June 13, 2021
Морено и Фигейреду провели второй поединок между собой. Первый состоялся в декабре 2020 года и закончился ничьей.
На счету 27-летнего Морено 19 побед, 5 поражений и 2 ничьи в ММА. У 33-летнего Фигейреду 20 побед, 1 поражение и 1 ничья.
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