Фергюсон может провести первый бой в 2021 году против Дариуша

Бывший временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон может вернуться в октагон в мае, сообщает MMA Junkie.

По сведениям источника, 37-летний американец проведет поединок 15 мая на турнире UFC 262 против американца Бенеила Дариюша. Сообщается, что бой уже согласован, но организаторы попросили сохранить анонимность, так как контракты еще не заключены.

На счету 37-летнего Фергюсона 25 побед и 5 поражений в ММА.