Леннокс Льюис: «Усик может нокаутировать Фьюри»

57-летний бывший абсолютный чемпион мира в супертяжелом весе Леннокс Льюис (41-2) считает чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Александра Усика (20-0) фаворитом в бою с чемпионом WBC в супертяжелом весе Тайсоном Фьюри (33-0).

«Я думаю, если он (Фьюри. — Прим. «СЭ») хочет сохранить свое наследие, он должен провести бой с Усиком, — сказал британец FightHype. — Потому что я думаю, что Усик может его побить. Тайсон Фьюри привык, что его главное преимущество — это скорость, потому что большинство тяжеловесов очень медленные, а он привык боксировать против них.

Если ты выходишь против боксера вроде Стива Каннингема — может что-то пойти не по плану. Я думаю, что Усик в самом расцвете сил и как раз вписывается в дивизион супертяжеловесов. Думаю, он сможет победить Тайсона Фьюри. [Габариты] были бы [преимуществом] с большинством тяжеловесов, которые стоят перед тобой, и на которых Тайсон может опереться и схватить. Но Усик не из таких. Он будет делать небольшие наскоки все двенадцать раундов. И я думаю, что Тайсон выдохнется, а потом, возможно, Усик нокаутирует его".

Объединительный бой Усика и Фьюри может состояться весной.

Усик в прошлом бою победил Энтони Джошуа (26-3) раздельным решением судей (116:112, 115:113, 113:115) 20 августа 2022-го в Джидде, Саудовская Аравия.

Фьюри в прошлом бою победил Дерека Чисору (33-13) техническим нокаутом в 10-м раунде. Бой состоялся 3 декабря 2022-го на «Стадионе Тоттенхэм Хотспур» в Лондоне, Великобритания.