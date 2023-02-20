Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 18:40

Боец UFC Найт заявил, что ему угрожали смертью после поражения от Прахнио

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Американский полутяжеловес UFC Уильям Найт заявил, что ему угрожали смертью после поражения от поляка Марчина Прахнио.

«В конце концов, я вышел туда и просто замер на месте. Я не выполнил свою часть работы и проиграл бой. Кто-то из вас хотел, чтобы я победил, кто-то из вас поставил деньги на мою победу, и я понимаю, я полностью понимаю это. В жизни люди не идеальны, но я беру ответственность за свои действия на себя, потому что я не делал такого дерьма. Я вышел в клетку, замер на месте, и беру на себя всю ответственность. Все эти сумасшедшие письма с угрозами, все эти сообщения, в которых вы проявляете свое неуважение, понимаю. У вас у всех есть право злиться. Я читал сообщения, вы все угрожаете смертью, вы все несете чушь, говоря, что мне не место в UFC», — сообщил Найт в соцсетях.

Найт единогласным решением судей уступил Прахнио на турнире UFC Fight Night 219, который проходил в ночь на 19 февраля в Лас-Вегасе.

Согласно Sherdog, всего на счету 34-летнего Найта 11 побед и 5 поражений.

UFC
ММА
0
Читайте также
Дзюба и «Локомотив»: игра с огнем. Колонка Казакова
Новое руководство «Рубина» в шоке от клубных долгов. На казанцев подано 11 жалоб от агентов
Девушка пострадала при взрыве коробки в Троицке
Российские силы уничтожили большую часть предоставленной Киеву военной техники НАТО
Движение на Крымском мосту остановлено в обе стороны из-за смертельного ДТП
Стало известно о перекрытии улиц в центре Киева
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Леннокс Льюис: «Усик может нокаутировать Фьюри»

Махачев опубликовал пост про Волкановски: «Его называли «лучшим ударником в мире»
Новости
RSS RSS
Все новости