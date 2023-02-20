Боец UFC Найт заявил, что ему угрожали смертью после поражения от Прахнио

Американский полутяжеловес UFC Уильям Найт заявил, что ему угрожали смертью после поражения от поляка Марчина Прахнио.

«В конце концов, я вышел туда и просто замер на месте. Я не выполнил свою часть работы и проиграл бой. Кто-то из вас хотел, чтобы я победил, кто-то из вас поставил деньги на мою победу, и я понимаю, я полностью понимаю это. В жизни люди не идеальны, но я беру ответственность за свои действия на себя, потому что я не делал такого дерьма. Я вышел в клетку, замер на месте, и беру на себя всю ответственность. Все эти сумасшедшие письма с угрозами, все эти сообщения, в которых вы проявляете свое неуважение, понимаю. У вас у всех есть право злиться. Я читал сообщения, вы все угрожаете смертью, вы все несете чушь, говоря, что мне не место в UFC», — сообщил Найт в соцсетях.

Найт единогласным решением судей уступил Прахнио на турнире UFC Fight Night 219, который проходил в ночь на 19 февраля в Лас-Вегасе.

Согласно Sherdog, всего на счету 34-летнего Найта 11 побед и 5 поражений.