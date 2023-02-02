Легенды MMA посетят прощальный поединок Федора Емельяненко

Глава Bellator Скотт Кокер раскрыл список имен, которые посетят прощальный поединок одного из величайших бойцов MMA Федора Емельяненко (40-6) на Bellator 290.

В их число входят: Марк Коулман, Дэн Хендерсон, Куинтон Джексон, Чел Соннен, Рэнди Кутюр, Ренцо Грейси, Ройс Грейси, Мэтт Хьюз, Чак Лидделл и Фрэнк Шемрок.

«Все они заслуживают того, чтобы оказаться с Федором в октагоне. Это будет волшебный момент, и я с нетерпением жду его. Все они сказали мне: «Я хотел бы посетить этот турнир». Они хотят отдать Федору дань уважения», — сказал Кокер на The MMA Hour.

Емельяненко следующий бой проведет за титул Bellator в тяжелом весе против Райана Бейдера (30-7) на Bellator 290. Турнир состоится 4 февраля в Инглвуде, США.