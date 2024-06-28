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Сегодня, 17:07

Тактаров обратился к Монсону перед прощальным боем: «Желаю заработать денег и не травмироваться»

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Победитель турнира UFC 6 Олег Тактаров в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о прощальном бое Джеффа Монсона против спортсмена из Таджикистана Дилшода Мизирова.

«Он человек-пахарь. Джефф на меня очень сильно повлиял. Мы в декабре прошлого года потренировались, и, знаете, было как в фильме «Коммунист». Когда там хоронили главного героя, была такая фраза: «Я его хорошо не знал, но я видел, как он дрова рубил». Для меня Джефф — это сочетание несочетаемого. Вроде и ребенок ранимый, но в то же время человек с отличным образованием, который может поддержать любую беседу. Вроде бы простодушный мичиганский парень, а вроде и невеликий тактик. Ну сами подумайте, рост у него 176 см и начал заниматься ММА в 16 лет. Перед прощальным боем желаю, чтобы он заработал денег и не получил никаких травм. Больше ничего», — сказал Тактаров «СЭ».

В своей карьере Монсон одержал 60 побед и потерпел 26 поражений. Один поединок с его участием завершился вничью.

Поединок Монсона пройдет сегодня, 28 июня, в Москве.

Александр Абустин

Джефф Монсон
Олег Тактаров
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