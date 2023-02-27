Кудряшов считает, что побил бы Джейка Пола и Томми Фьюри за один вечер

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов выразил неудовлетворение тем, что Томми Фьюри не смог одержать более яркую победу над Джейком Полом.

«Конечно, хотелось бы более убедительного поражения Джейка Пола от боксера. Но Томми Фьюри — тоже полупрофессиональный персонаж. Не смотрел бой, знаю результат, но особого интереса встреча не вызвала. К тому же, у меня нет лишнего времени. У нас с Джейком Полом есть общие знакомые. Я знаю, что он реально тренируется в настоящем боксерском зале, чем не могут похвастаться многие начинающие боксеры. Но история, когда он выходит и побеждает профессиональных бойцов, не всем понятна. Люди думают, что человек может прийти с улицы и дать по голове настоящему спортсмену. Лишь немногие знают, что те, кого Пол бьет, давно прошли свой пик. Возможно, даже не тренируются. А если и тренируются — не в зале, а в ближайшем баре. Отсюда и результаты. Поражение не повлияет на интерес к фигуре Пола. У него огромная фан-база. Выйдет на следующий бой и его также посмотрят миллион человек. Мне он и без поражений не был интересен. Мог бы ли я побить Фьюри и Пола за один вечер? Почему собственно нет?» — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

Напомним, бой между Томми Фьюри и Джейком Полом прошел все отведенные восемь раундов, по итогу которых победу раздельным решением судей одержал Томми.