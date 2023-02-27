Кудряшов: «Штырков вернется ко мне еще раз, когда мне будет под 70 лет»

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжелом весе Дмитрий Кудряшов рассказал о несостоявшемся поединке с Иваном Штырковым.

«У Ивана произошел казус, к которому я отношения, к счастью, не имею. Что там у него произошло? Наверное, выспался. Ровно так, как я и говорил. Проснулся с другим мнением. У Ивана все нормально. Штырков поймал хайп. До этого я его боями не увлекался, и не знал, кто он такой. Иван говорит обо мне во второй раз. Наверное, у него есть на меня планы. Думаю, что вернется ко мне еще раз, когда мне будет под 70 лет», — приводит слова Кудряшова MMA.Metaratings.ru.

17 февраля президент компании Pravda сообщил, что в апреле состоится бой между Штырковым и Кудряшовым по правилам бокса. Иван сделал вызов, на который Дмитрий ответил согласием. Однако уже через пять дней Штырков заявил, что поединка с Кудряшовым не будет.