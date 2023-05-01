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Сегодня, 17:48

Кудряшов предсказал победу Олейника над Томпсоном удушающим приемом

Виталий Косик
Корреспондент
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Боксер Дмитрий Кудряшов считает, что россиянин Алексей Олейник выиграет удушающим приемом у британца Оли Томпсона.

«Алексея Олейника я знаю хорошо. У него есть большая мотивация, чтобы продолжать карьеру здесь, в промоушенах в России. Это то, что он любит делать. Я жду от него яркого выступления, потому что человек заряжен. У него есть мотивация продолжать выступления. Олейник — мастер борьбы. Он войдет в клинч, переведет в партер и, как всегда, задушит», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Бой российской звезды MMA Алексея Олейника против британца Оли Томпсона станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.

Источник: https://ren.tv/news/sport/1099830-kudriashov-sprognoziroval-pobedu-oleinika-nad-tompsonom-v-partere
Алексей Олейник
Дмитрий Кудряшов (бокс)
ММА
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