Кудряшов предсказал победу Олейника над Томпсоном удушающим приемом

Боксер Дмитрий Кудряшов считает, что россиянин Алексей Олейник выиграет удушающим приемом у британца Оли Томпсона.

«Алексея Олейника я знаю хорошо. У него есть большая мотивация, чтобы продолжать карьеру здесь, в промоушенах в России. Это то, что он любит делать. Я жду от него яркого выступления, потому что человек заряжен. У него есть мотивация продолжать выступления. Олейник — мастер борьбы. Он войдет в клинч, переведет в партер и, как всегда, задушит», — приводит слова Кудряшова РЕН ТВ.

Бой российской звезды MMA Алексея Олейника против британца Оли Томпсона станет главным событием «Бойцовского клуба РЕН ТВ» 26 мая в Москве. Поединок пройдет в формате трех раундов по три минуты.