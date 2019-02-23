Крылов проведет бой с Сен-Пре на турнире UFC 236

Боец полутяжелого веса (до 93 кг) Никита Крылов выступит на турнире UFC 236, который состоится 13 апреля в Атланте (США). Как сообщает пресс-служба UFC, его соперником станет американец Овинс Сен-Пре.

26-летний Крылов провел 30 боев (24 победы, 6 поражений), из них 9 - в UFC (6 побед, 3 поражения). У 35-летнего Сен-Пре- 35 боев (23 победы, 12 поражений), из которых 18 - в UFC (11 побед, 7 поражений).

Центральным событием шоу UFC 236 станет бой за пояс временного чемпиона в легком весе (до 70,3 кг) между американцами Максом Холлоуэем (20 побед, 3 поражения) и Дастином Порье (24 победы, 5 поражений).

Никита Крылов представляет Украину, при этом позиционирует себя как российский боец (гражданства РФ у него пока нет).

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