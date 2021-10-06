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«Всегда приятно встретиться с тобой, мой друг». Криштиану Роналду ответил Хабибу в Instagram

09:46
Криштиану Роналду и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
Криштиану Роналду и Хабиб Нурмагомедов. Фото Instagram
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду прокомментировал пост экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

Ранее бывший боец, а ныне промоутер встретился с футболистом, после чего в Instagram опубликовал пост со словами: «Лучший в истории. Продолжай творить, чемпион. Ты вдохновляешь миллионы людей по всему миру».

«Всегда приятно встретиться с тобой, мой друг», — ответил Роналду в комментариях.

Хабиб завершил карьеру в октябре 2020 года сразу после победы над Джастином Гэтжи. Он ушел непобежденным с рекордом 29-0.

Роналду в этом сезоне после возвращения в «МЮ» провел четыре матча и забил три гола. В Лиге чемпионом у него 2 игры и 2 гола.

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Роман Шишов все материалы автора

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