Ассоциация боксерских комиссий США выступила с заявлением после смерти в Bare Knuckle

Ассоциация боксерских комиссий США (ABC) выступила с заявлением после смерти бойца Джастина Торнтона на турнире по боям на голых кулаках Bare Knuckle FC 20.

«К сожалению, несмотря на наши рекомендации, некоторые юрисдикции, регулирующие соревнования Bare Knuckle FC, по-прежнему не соблюдают минимальные медицинские рекомендации, установленные Ассоциацией боксерских комиссий и Ассоциацией врачей у ринга (ARP).

Более тревожным является тот факт, что многие комиссии до сих пор не требуют каких-либо визуальных исследований (компьютерная томография или МРТ) в спорте, где люди подвержены риску острых и хронических травм головы.

Медицинский комитет ассоциации особенно обеспокоен тем, что спортсмены, соревнующиеся в BKFC, могут подвергаться более высокому риску острых и хронических травм из-за этих и других факторов», — цитирует MMA Junkie заявление ABC.

38-летний Торнтон был госпитализирован после того, как проиграл нокаутом в бою с 39-летним Диллоном Клеклером (11-1 в ММА, 3-0 в Bare Knuckle). Поединок продлился 19 секунд. Торнтон упал лицом вниз после правого бокового.