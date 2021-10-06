Президент UFC Дана Уайт прокомментировал новость о смерти бойца BKFC Джастина Торнтона от последствий нокаута.

«Я не большой фан кулачных боев, — сказал Уайт на пресс-конференции Contedner Series. — Когда вижу, что бывшие бойцы UFC идут туда, думаю: «О, господи...» Если же брать UFC, то я за 25 лет организовал более 7000 поединков, в которых бойцы не получили серьезных травм. Да, у нас бывают переломы костей, тяжелые переломы, как, например, эти переломы голеней. Для нас здоровье бойцов в приоритете. Вот недавно дрался Ортега — сразу после боя я подошел к его углу и сказал: «Я не хочу, чтобы он давал интервью. Сразу же идите к врачам, пусть они грузят его в скорую и немедленно везут в больницу». Ухожу, смотрю — а он дает интервью!

Каждый год мы тратим больше 20 миллионов долларов на медицинское обслуживание бойцов. Больше 20 миллионов! 25 процентов наших бойцов отправляем для более глубокого исследования к специалистам. Например, что-то не то с результатами обследования мозга — и мы отправляем такого бойца к вот этим специалистам, и они исследуют более глубоко его мозг. Что-то не то с сердцем — мы отправляем к кардиоспециалисту, и он исследует глубоко его сердце. Мы тратим большие деньги, чтобы понять, что не так со здоровьем наших бойцов.

Благодаря предматчевым медосмотрам за эти 25 лет мы выявили у десяти бойцов заболевания, угрожающие их жизни, и отстранили их от поединков. А если бы они дрались где-то не в UFC, то могли умереть. И также не забывайте о нашем Институте исследований мозга в Кливленде. Мы работаем с ним уже десять лет, он помогает следить за здоровьем наших бойцов. Никто и никогда не делал и не делает столько для здоровья бойцов, сколько делаем мы. И никто никогда не будет делать».

20 августа Торнтон проиграл нокаутом на 19-й секунде кулачного поединка в Миссисипи. Его немедленно госпитализировали — боец был частично парализован, и в результате травмы спинного мозга у него развилась инфекция. 5 октября от последствий полученных травм Торнтон скончался. Ему было 38 лет.