Крис Уайдман перенес операцию после перелома ноги во время UFC 261
25 апреля 2021, 23:20
Американский боец Крис Уайдман успешно перенес операцию после того, как сломал ногу в поединке с соотечественником Юрайей Холлом на UFC 261 в Джексонвилле. Об этом сообщила супруга бойца.
«Это было ужасно. Иногда в жизни случаются неприятности и рушатся планы. Это был долгий день, но я так счастлива, наконец, увидеть этого моего человека после операции. Все прошло хорошо, спасибо Господи!» — написала Мариви Уайдман в Instagram.
Поединок завершился на 17-й секунде первого раунда, когда Уайдман неудачно нанес лоу-кик правой ногой, попав чуть ниже коленного сустава. Последствия оказались ужасающими — Уайдман сломал голень пополам.
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