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Крис Уайдман перенес операцию после перелома ноги во время UFC 261

25 апреля 2021, 23:20
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Американский боец Крис Уайдман успешно перенес операцию после того, как сломал ногу в поединке с соотечественником Юрайей Холлом на UFC 261 в Джексонвилле. Об этом сообщила супруга бойца.

«Это было ужасно. Иногда в жизни случаются неприятности и рушатся планы. Это был долгий день, но я так счастлива, наконец, увидеть этого моего человека после операции. Все прошло хорошо, спасибо Господи!» — написала Мариви Уайдман в Instagram.

Публикация от Marivi Weidman (@mrsweidman)

Поединок завершился на 17-й секунде первого раунда, когда Уайдман неудачно нанес лоу-кик правой ногой, попав чуть ниже коленного сустава. Последствия оказались ужасающими — Уайдман сломал голень пополам.

Дополнительная информация:

https://www.instagram.com/p/COGcgwAnTgG/

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