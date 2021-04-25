Крис Уайдман перенес операцию после перелома ноги во время UFC 261

Американский боец Крис Уайдман успешно перенес операцию после того, как сломал ногу в поединке с соотечественником Юрайей Холлом на UFC 261 в Джексонвилле. Об этом сообщила супруга бойца.

«Это было ужасно. Иногда в жизни случаются неприятности и рушатся планы. Это был долгий день, но я так счастлива, наконец, увидеть этого моего человека после операции. Все прошло хорошо, спасибо Господи!» — написала Мариви Уайдман в Instagram.

Поединок завершился на 17-й секунде первого раунда, когда Уайдман неудачно нанес лоу-кик правой ногой, попав чуть ниже коленного сустава. Последствия оказались ужасающими — Уайдман сломал голень пополам.