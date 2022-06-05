Крис Сайборг рассказала о своих отношениях с Даной Уайтом

Экс-чемпионка UFC, ныне чемпионка Bellator в женском полулегком весе Крис Сайборг рассказала о своих отношениях с президентом промоушена Даной Уайтом.

Ранее Сайборг и Уайт неоднократно конфликтовали друг с другом.

«Я ничего не имею против него. Конечно, если я увижу его на улице, я поздороваюсь с ним. Я ведь не держу зла, верно? Я думаю, что именно в таком ключе все должно развиваться. Время прошло. Я думаю, что я развилась как спортсмен и как личность», — сказала Сайборг в интервью Canal Encarada.

Сайборг завоевала титул чемпиона UFC в женском полулегком весе в 2017 году и дважды защитила его, прежде чем нокаутом проиграла Аманде Нуньес. Бразильянка провела последний бой в октагоне UFC против Фелиции Спенсер и затем перешла в лигу Bellator.

В августе 2019 года Уайт заявил, что разорвал контракт с Сайборг.

Конфликт Уайта с Сайборг начался еще в 2014 году, когда та выступала в лиге Invicta FC. Тогда Уайт публично заявил, что Сайборг «похожа на мужика» и сравнила ее с легендой ММА Вандерлеем Силвой.