Порье: «Я выиграл финансовую свободу для моей семьи в боях с Макгрегором»

Бывший временный чемпион UFC в легком весе американец Дастин Порье рассказал о значимости побед над экс-чемпионом UFC в полулегком и легком весах ирландцем Конором Макгрегором.

«Живешь за счет побед над Макгрегором, хоть ничего при этом и в этих боях не выиграл», — написал один из подписчиков в Twitter.

«Я выиграл финансовую свободу для своей семьи», — отреагировал на публикацию подписчика Порье.

В последнем поединке, который состоялся в декабре прошлого года на турнире UFC 269, Порье удушающим приемом уступил бразильцу Чарльзу Оливейре. В прошлом боец дважды досрочно побеждал Макгрегора.