Джо Роган: «Ни один боец ММА не сможет стать чемпионом мира по боксу»

Джо Роган считает, что ни один боец ММА не сможет стать чемпионом мира по боксу

Комментатор UFC Джо Роган считает, что бойцы ММА переходят в бокс ради денег и никто из них не сможет конкурировать с боксерами высочайшего уровня.

«Сейчас бойцы ММА идут в бокс, но никто их них не сможет конкурировать с топовыми боксерами, — сказал Роган в своем подкасте The Joe Rogan Experience. — Нет ни одного бойца ММА, который смог бы стать чемпионом мира по боксу. Никто из них не сможет победить элитных боксеров в их собственном виде спорта, если, конечно, ты не уникальный фрик-спортсмен со смертельной силой в кулаках».

В 2017 году Конор Макгрегор (22-6) дебютировал на профессиональном ринге в бою против экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0) на T-Mobile Arena в Парадайсе, США. Ирландец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.