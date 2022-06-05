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Сегодня, 18:51

Джо Роган: «Ни один боец ММА не сможет стать чемпионом мира по боксу»

Джо Роган считает, что ни один боец ММА не сможет стать чемпионом мира по боксу
Давид Хачатрян
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Комментатор UFC Джо Роган считает, что бойцы ММА переходят в бокс ради денег и никто из них не сможет конкурировать с боксерами высочайшего уровня.

«Сейчас бойцы ММА идут в бокс, но никто их них не сможет конкурировать с топовыми боксерами, — сказал Роган в своем подкасте The Joe Rogan Experience. — Нет ни одного бойца ММА, который смог бы стать чемпионом мира по боксу. Никто из них не сможет победить элитных боксеров в их собственном виде спорта, если, конечно, ты не уникальный фрик-спортсмен со смертельной силой в кулаках».

В 2017 году Конор Макгрегор (22-6) дебютировал на профессиональном ринге в бою против экс-чемпион мира в пяти весовых категориях Флойда Мейвезера-младшего (50-0) на T-Mobile Arena в Парадайсе, США. Ирландец проиграл техническим нокаутом в 10-м раунде.

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