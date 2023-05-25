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Сайборг назвала трех спортсменок, оказавших наибольшее влияние на развитие женских ММА

Алина Савинова
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Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг рассказала, кто из женщин оказал наибольшее влияние на развитие женских ММА.

«Есть много женщин, оказавших большое влияние на женские ММА, и я думаю, что трудно сказать, кто оказал наибольшее влияние. Несколько женщин, которыми я восхищаюсь за то, что они сделали в этом виде спорта, включая экс-чемпионку Strikeforce Марлос Коенен, японскую спортсменку Мегуми «Мега Мегу» Фудзи, а также промоутера Invicta FC Шеннон Кнапп. Несмотря на то что она никогда не проводила профессиональных боев в ММА. Многие женщины-бойцы, которые являются звездами UFC, начали свою карьеру в ее промоушене Invicta FC», — цитирует Сайборг Metaratings.ru.

37-летняя спортсменка из Бразилии провела 29 поединков в ММА, одержала 26 побед, потерпела 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.

Источник: https://mma.metaratings.ru/news/saiborg-nazvala-trekh-zhenshin-okazavshikh-naibolshee-vliyanie-na-razvitie-mma-253768/
Крис Сайборг
ММА
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