Сайборг назвала трех спортсменок, оказавших наибольшее влияние на развитие женских ММА

Чемпионка Bellator в полулегком весе Крис Сайборг рассказала, кто из женщин оказал наибольшее влияние на развитие женских ММА.

«Есть много женщин, оказавших большое влияние на женские ММА, и я думаю, что трудно сказать, кто оказал наибольшее влияние. Несколько женщин, которыми я восхищаюсь за то, что они сделали в этом виде спорта, включая экс-чемпионку Strikeforce Марлос Коенен, японскую спортсменку Мегуми «Мега Мегу» Фудзи, а также промоутера Invicta FC Шеннон Кнапп. Несмотря на то что она никогда не проводила профессиональных боев в ММА. Многие женщины-бойцы, которые являются звездами UFC, начали свою карьеру в ее промоушене Invicta FC», — цитирует Сайборг Metaratings.ru.

37-летняя спортсменка из Бразилии провела 29 поединков в ММА, одержала 26 побед, потерпела 2 поражения, 1 бой был признан несостоявшимся.