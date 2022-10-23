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Крис Кертис: «Они пожертвовали карьерой Петра ради О'Мэлли»

Кертис раскритиковал решение судей в бою Яна и О'Мэлли
Давид Хачатрян
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35-летний американец Крис Кертис (29-9) раскритиковал решение судей в бою Петра Яна (16-4) и Шона О'Мэлли (16-1) на UFC 280.

«Все еще очень расстроен тем, что они пожертвовали карьерой Петра Яна ради О'Мэлли. Это так неуважительно», — написал Кертис в Twitter.

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.

Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
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