Крис Кертис: «Они пожертвовали карьерой Петра ради О'Мэлли»

Кертис раскритиковал решение судей в бою Яна и О'Мэлли

35-летний американец Крис Кертис (29-9) раскритиковал решение судей в бою Петра Яна (16-4) и Шона О'Мэлли (16-1) на UFC 280.

«Все еще очень расстроен тем, что они пожертвовали карьерой Петра Яна ради О'Мэлли. Это так неуважительно», — написал Кертис в Twitter.

Ян проиграл О'Мэлли раздельным решением судей (29-28, 29-28, 28-29). Бой состоялся 22 октября на UFC 280 в Абу-Даби, Объединенные Арабские Эмираты.