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Сегодня, 14:45

Александр Емельяненко оценил внешний вид Шона О'Мэлли

Читать «СЭ» в
Шон О&amp;#039;Мэлли.
Фото USA Today Sports

Российский тяжеловес Александр Емельяненко оценил внешний вид американского бойца Шона О'Мэлли, который накануне победил Петра Яна.

«Вдвойне обидно проигрывать человеку с таким неформальным внешним видом? Я не раз говорил, и еще раз повторюсь, здесь не то чтобы неформальный вид, здесь... Смешанные единоборства тоже от меня исходят, эта фраза, это выражение, то, что это спорт 21-го века. Это спорт, в котором не только силовые и технические качества, функциональные качества спортсмена развиты, здесь еще дополнение ко всему еще и внешний вид, шоу, одежда и поведение. Бойцы должны быть эпатажными, запоминающимися, и пусть он даже не в первой десятке боев будет, но будет своим поведением запоминаться», — сказал Емельяненко в интервью «СЭ».

«Это у нас люди привыкли, что-то закомплексовали. Особенно в бойцовском мире ходят, напрягают шею, дуются друг другу. Жизнь давным-давно далеко шагнула. По внешнему виду нельзя судить человека, вешать на него ярлыки. Это личное право каждого человека и спортсмена», — добавил Александр.

О'Мэлли победил Яна раздельным решением судей по итогам трехраундового боя, который проходил 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби.

Александр Емельяненко
Петр Ян
Шон О`Мэлли
UFC
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