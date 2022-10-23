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Губерниев — о словах Макгрегора Махачеву: «Если позвал — пусть отвечает за слова»

Губерниев отреагировал на вызов, брошенный Макгрегором Махачеву
Дмитрий Барулев
Мария Куцубеева
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Дмитрий Губерниев.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Известный телеведущий Дмитрий Губерниев в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на вызов, брошенный Конором Макгрегором новому чемпиону UFC Исламу Махачеву.

«Мне кажется, это вообще прекрасно, потому что когда нашему бойцу такие люди бросают перчатку, то это очень здорово и повышает капитализацию и UFC, и нашего бойца, и Конора Макгрегора. Всячески это все приветствую, даже если тут одни только разговоры. Будем надеяться, что к делу они все равно перейдут. Это прекрасно. Он заметил нашего спортсмена. Парень — очень серьезный раздражитель. Может ли Конор что-то противопоставить Исламу? Ну, они же не завтра встретятся. В любом случае это прекрасный пиар для всех, поэтому, если бой состоится, мы все его будем смотреть и обсуждать. Если не состоится, мы будем горевать. Поэтому это проблема Конора. Он же его позвал. Если позвал — пусть отвечает за слова. Но в конечном счете Конор доказал, что он не только выдающийся спортсмен, но и мастер слова. Зачастую слова неподтвержденного ничем. Вот сейчас, пожалуйста. Чем больше таких предложений, тем лучше, мне кажется для всех. Будет нам о чем говорить, о чем писать, что показывать», — сказал Губерниев «СЭ».

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В ночь на 23 октября Махачев удушающим приемом победил Чарльза Оливейру в Абу-Даби (ОАЭ) и завоевал пояс чемпиона UFC в легком весе.

Махачев стал новым чемпионом UFC в легком весе и вторым россиянином, сумевшим завоевать пояс в этом дивизионе после Нурмагомедова (29-0).

Дмитрий Губерниев
Ислам Махачев
Конор Макгрегор
UFC
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