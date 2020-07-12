В воскресенье, 12 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Краснодар» ведет борьбу за лучшее место в еврокубках, команда занимает четвертое место в турнирной таблице. «Урал» расположился на седьмой строчке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Урал»