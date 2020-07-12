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«Краснодар» — «Урал»: видеотрансляция матча в 20.30

18:30
«Краснодар» на своем поле примет «Урал» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
«Краснодар» на своем поле примет «Урал» в матче 28-го тура РПЛ. Фото ФК «Краснодар»
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В воскресенье, 12 июля, состоится матч 28-го тура чемпионата России, в котором «Краснодар» на своем поле примет «Урал». Начало встречи — в 20.30 по московскому времени.

«Краснодар» ведет борьбу за лучшее место в еврокубках, команда занимает четвертое место в турнирной таблице. «Урал» расположился на седьмой строчке.

Следить за матчем «Краснодар» — «Урал» вы можете в онлайн-трансляции «СЭ» и с помощью видеотрансляции в прямом эфире на сайте Матч ТВ.

Видеотрансляция матча «Краснодар» — «Урал»

Краснодар — Урал

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