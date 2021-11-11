Харитонов обвинил Джонсона в сдаче боя Федору Емельяненко

Российский боец Bellator Сергей Харитонов в интервью «СЭ» выразил мнение, что Тимоти Джонсон специально проиграл Федору Емельяненко на турнире Bellator 269. Турнир состоялся 23 октября в Москве, Емельяненко победил нокаутом в первом раунде.

— Как вам выступление Федора? Феерия.

— Не могу врать. Я не считаю, что Тимоти Джонсон вышел и дрался. Я так не считаю. Я считаю, что Тимоти Джонсон вышел и упал. У него задача была выйти и упасть. Это мое личное мнение. Я не смотрел бой в прямом эфире. Узнал результат, сказал: «Все, поздравляю». А потом посмотрел поединок и увидел, что Тимоти Джонсон не работал так, как всегда работает. Он вышел и подставился. Это мое личное мнение. Я человек, который уже давно в ММА. И вижу, когда люди бьются, а когда выходят и делают не пойми что. Мое мнение: Тимоти Джонсон подставился.

— Думаете, в Bellator такое возможно?

— Не знаю, что возможно, а что невозможно. Это мое мнение. Не факт, что ему что-то заплатили. Он просто вышел... Может быть, из уважения к Федору [проиграл]. Я не утверждаю, что с ним кто-то договорился. Но Тимоти Джонсон не дрался в этом бою. Он не дрался так, как дрался с Чейком Конго, как дрался с тем же [Валентином] Молдавским даже. Он не дрался.

— Может, Федор молодец?

— Может быть. Но мое мнение — он вышел и подставился, упал. Это моя точка зрения. Это не значит, что Тимоти заплатили денег за то, что он упадет. Может, внутри себя решил, что уважает Федора, вышел и... Ну, он не дрался. Он не дрался в этом бою. Я не увидел, чтобы он дрался так, как дрался в других поединках.