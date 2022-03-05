Бывший претендент на титул в полусреднем весе UFC Хорхе Масвидаль поделился ожиданиями от боя против бывшего временного чемпиона UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон

«Я бы не сказал, что он мой заклятый соперник, он лох. Вот этот человек, которого он ограбил (тренер Паулино, которому Колби не заплатил 12 500 после боя с РДА — Прим. «СЭ»), никогда не был частью гонорарной ведомости ATT. Он мой второй отец в спорте и жизни, и я буду драться за него и за себя.

Этот парень [Колби] - лох и мне не терпится доказать это всем. И да, лох, у тебя снова вылез этот герпес. Гребаный членонюхатель. Спасибо Богу, спасибо всем, кто пришел. Даже если вы болеете за этого е** шарлатана — все равно спасибо. И Колби, эй — сделай мне одолжение — толкай продажи PPV. Смотри на меня, когда я говорю с тобой, лошара. Смотри на меня, лошара! Продавай PPV, болтай все это дерьмо, чтобы они покупали их", — сказал Масвидаль.

Ковингтон занимает первую строчку рейтинга UFC в полусреднем весе, а Масвидаль — 6-ю.

В главном событии турнира UFC 272, который состоится в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе, Ковингтон сразится с бывшим одноклубником Хорхе Масвидалем.