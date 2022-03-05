Ковингтон: «Остались считанные часы до публичной казни уличного Иуды. Ставьте деньги на любимого бойца Трампа»

Ковингтон просит болельщиков поставить деньги на его победу в бою против Масвидаля

Бывший временный чемпион UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон просит болельщиков поставить деньги на его победу в бою против Хорхе Масвидаля.

«Мы в Вегасе, и остались считанные часы до публичной казни Тони Монтаны — он же джорнимен Джордж и Уличный Иуда. Вы знаете на кого ставить, а именно на чемпиона Америки, народного чемпиона, короля Майами и, в конце концов, на любимого бойца Дональда Трампа — Колби Ковингтона», — сказал Ковингтон в Instagram.

Ковингтон и Масвидаль возглавят турнир UFC 272, который состоится в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе.

На счету Ковингтона 16 побед и 3 поражения, у Масвидаля — 35 побед и 15 поражений.