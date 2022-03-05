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Хабиб признался, что нервничает перед боем Умара и Тагира на UFC 272: «Всякое может случиться»

Хабиб признался, что нервничает перед боем Умара и Тагира на UFC 272
Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Хабиб Нурмагомедов.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов признался, что переживает за Умара Нурмагомедова и Тагира Уланбекова перед их боями, которые пройдут на турнире UFC 272.

«Завтра будет немного нервный день. У Тагира два боя [в UFC], у Умара [есть] только один бой [в UFC]. Им нужен опыт, но мы думаем, что они готовы. Но всякое может случиться. Вот почему мы немного нервничаем. У них тоже есть хорошие противники, вы знаете? [Брайан] Келлехер и Тим Эллиотт, большие опытные противники, но в любом случае, это бой. Всегда приходится рисковать», — сказал Хабиб на видео, опубликованном на своем YouTube-канале.

Турнир UFC 272 пройдет в ночь на 6 марта в Лас-Вегасе. Соперником Умара Нурмагомедова станет американец Брайан Келлехер, а их пройдет в полулегком весе. Уланбеков встретится с американцем Тимом Эллиоттом в наилегчайшем весе.

Тагир Уланбеков
Умар Нурмагомедов
Хабиб Нурмагомедов
UFC
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