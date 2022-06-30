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Сегодня, 11:10

Цзю — о канадском паспорте Бетербиева: «Он выступает за себя. Предательства здесь нет»

Екатерина Звенигородская
Корреспондент
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Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в первом полусреднем весе Константин Цзю в разговоре с корреспондентом «СЭ» отреагировал на новость о получении Артуром Бетербиевым гражданства Канады.

«Он выступает за себя. Я всю профессиональную карьеру прожил в Австралии, и что? В профессиональном спорте спортсмены выступают за себя, предательства здесь нет», — сказал Цзю «СЭ».

Ранее в интервью «СЭ» Бетербиев рассказал, что прямо перед боем с Джо Смитом он получил канадский паспорт.

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

Артур Бетербиев (в&nbsp;центре). Артур Бетербиев: «Накануне боя получил гражданство Канады. Но был и остаюсь российским боксером»

Артур Бетербиев
Костя Цзю
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