Эдди Хирн готов отпустить Бивола на ESPN для боя с Бетербиевым

Промоутер Эдди Хирн сообщил, что организовать объединительный бой между чемпионом WBA в полутяжелом весе Дмитрием Биволом (20-0) и чемпионом IBF, WBC и WBO в полутяжелом весе Артуром Бетербиевым (18-0) проще, чем думают люди.

«Бетербиев более легкий соперник для Канело, чем Бивол. Стили делают бои. И я уверен, что Бивол победит Бетербиева, — сказал Хирн в интервью DAZN Boxing Show. — Боб Арум говорит, что не хочет отпускать Бетербиева на DAZN, но мы можем сделать этот бой не на DAZN. Мы готовы провести объединительный бой на ESPN или в другом месте. Промоутерская компания Top Rank пытается внушить аудитории, что этот бой не состоится, потому что мы хотим, чтобы бой прошел на DAZN. Это смешно. У Бивола нет назначенного поединка. Мы готовы перейти к обсуждению этого поединка».

Ранее глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум заявил, что бой Бетербиева и Бивола не удастся провести, потому что Бетербиев выступает на ESPN, а Бивол — на DAZN.

Бетербиев объединил титулы WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе, победив американца Джо Смита-младшего (28-4) техническим нокаутом во втором раунде. Бой состоялся 18 июня в «Мэдисон-сквер-гарден», Нью-Йорк, США.

Бивол в прошлом бою победил абсолютного чемпиона мира во втором среднем весе Сауля Альвареса (57-2) единогласным решением судей (115-113, 115-113, 115-113) 8 мая на T-Mobile Arena в Парадайсе, США.