Шлеменко — о канадском паспорте Бетербиева: «Все к этому и шло»

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость, что Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев получил гражданство Канады.

«Артур уже давно живет в Канаде, так что все, по-моему, к этому и шло. Он же не только что туда уехал и подал на гражданство, а лет пять назад, наверное, сделал свой выбор, каким путем пойти. Чему тут удивляться, он же ведь не первый, и не последний спортсмен, который родился в России, а получил гражданство другой страны, многие наши хоккеисты тем же путем пошли. Им так проще вести свои дела и строить карьеру. Единственное интересно, останется ли у него российский паспорт. Вообще, насколько я слышал, некоторым нашим хоккеистам паспорт США не мешает выступать за сборную России», — сказал Шлеменко корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.