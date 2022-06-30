Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

Сегодня, 11:40

Шлеменко — о канадском паспорте Бетербиева: «Все к этому и шло»

Читать «СЭ» в

Бывший чемпион Bellator в среднем весе Александр Шлеменко в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость, что Чемпион WBC, IBF и WBO в полутяжелом весе Артур Бетербиев получил гражданство Канады.

«Артур уже давно живет в Канаде, так что все, по-моему, к этому и шло. Он же не только что туда уехал и подал на гражданство, а лет пять назад, наверное, сделал свой выбор, каким путем пойти. Чему тут удивляться, он же ведь не первый, и не последний спортсмен, который родился в России, а получил гражданство другой страны, многие наши хоккеисты тем же путем пошли. Им так проще вести свои дела и строить карьеру. Единственное интересно, останется ли у него российский паспорт. Вообще, насколько я слышал, некоторым нашим хоккеистам паспорт США не мешает выступать за сборную России», — сказал Шлеменко корреспонденту «СЭ» Алексею Сардаряну.

37-летний Бетербиев провел в профессиональном боксе 18 поединков, в которых не потерпел ни одного поражения.

Артур Бетербиев (в&nbsp;центре). Артур Бетербиев: «Накануне боя получил гражданство Канады. Но был и остаюсь российским боксером»

Александр Шлеменко
Артур Бетербиев
1
0
Читайте также
5 самых популярных алкогольных напитков в России
«Если бы я не вышел с флагом Канады, меня бы вообще не пустили на ринг»: Артур Бетербиев об оскорблениях в Нью-Йорке и бое с Биволом
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Цзю — о канадском паспорте Бетербиева: «Он выступает за себя. Предательства здесь нет»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты
Новости
RSS RSS
Все новости